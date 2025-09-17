Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely verteuert sich am Freitagmittag

Geely im Blick

Die Aktie von Geely gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Geely-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 2,07 EUR.

Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:55 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 2,07 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geely-Aktie bisher bei 2,08 EUR. Bei 2,06 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 10.002 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,23 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2024 bei 1,06 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 95,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,468 CNY, nach 0,330 HKD im Jahr 2024.

Am 14.08.2025 äußerte sich Geely zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD gegenüber 0,97 HKD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Geely 83,94 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 59,36 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,57 CNY je Aktie.

