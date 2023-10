Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Geely. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 1,09 EUR.

Die Geely-Aktie musste um 15:56 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 1,09 EUR. Der Kurs der Geely-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,08 EUR nach. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2.134.082 Geely-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2023 erreicht. 43,21 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,06 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 2,85 Prozent sinken.

Geely wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 19.03.2025 dürfte Geely die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 0,486 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

