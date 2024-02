Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely wird am Mittag ausgebremst

Renault, Geely expect to finalise engines tie-up this month: sources

Heute im Fokus

Gericht weist Klage gegen BioNTech wegen möglichem Impfschaden ab. Barclays will Milliarden an Aktionäre ausschütten. Salzgitter verkauft Mannesmann Stainless Tubes. Nagarro peilt Umsatz-Milliarde an. US-Investor könnte womöglich Superdry übernehmen. Air Liquide mit Gewinnplus. Wells Fargo-Analyst verpasst Super Micro Computer-Aktie Dämpfer. Microsoft gibt auch in Spanien Milliarden für KI aus.