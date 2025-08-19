Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittwochmittag mit Verlusten
Die Aktie von Geely gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Geely-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 2,20 EUR ab.
Die Geely-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 11:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 2,20 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Geely-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,19 EUR aus. Bei 2,19 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.700 Geely-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,35 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 58,93 Prozent würde die Geely-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Geely-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,469 CNY ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Geely am 14.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD gegenüber 0,17 HKD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 83,94 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Geely einen Umsatz von 56,92 Mrd. HKD eingefahren.
Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Geely veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 25.08.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2025 1,57 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.
