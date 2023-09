Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittwochvormittag gesucht

Geely im Fokus

Die Aktie von Geely zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die Geely-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 23:20 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,5 Prozent auf 1,23 USD zu. Bei 1,24 USD erreichte die Geely-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,24 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 17.744 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,70 USD erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geely-Aktie derzeit noch 38,21 Prozent Luft nach oben. Am 29.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 13,01 Prozent sinken.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.03.2025 dürfte Geely die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 0,917 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

BYD-Aktie, NIO-Aktie & Co.: Diese Faktoren könnten einen Siegeszug der chinesischen Elektroauto-Marken in Europa verhindern

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla senkt in China erneut die Preise

VW-Aktie, Mercedes-Benz-Aktie und BMW-Aktie uneins: Deutscher Automarkt beschleunigte Wachstum im Juni