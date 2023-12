Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Geely

So entwickelt sich Geely

Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Geely gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 0,999 USD abwärts.

Die Geely-Aktie musste um 23:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 0,999 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Geely-Aktie bis auf 0,990 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,015 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 174.665 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 1,700 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 70,170 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,960 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,904 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 19.03.2025 wird Geely schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 0,493 CNY in den Büchern stehen haben wird.

