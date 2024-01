Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Montagnachmittag im Minusbereich

Geely im Fokus

Die Aktie von Geely gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geely-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 0,886 EUR abwärts.

Die Geely-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:00 Uhr mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 0,886 EUR. Der Kurs der Geely-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,870 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,885 EUR. Der Tagesumsatz der Geely-Aktie belief sich zuletzt auf 495.527 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,560 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,030 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 0,870 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 1,806 Prozent sinken.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Geely veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Geely-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 0,486 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Elektroautos: BYD und Tesla kämpfen in China um die Marktführerschaft - VW darf den Anschluss nicht verlieren

Volvo-Cars-Aktie verliert: Chinesischer Mehrheitsaktionär Geely platziert Aktien

Porsche, BYD & Co. mit höherer System-Spannung bei Elektroautos - zieht Tesla bald nach?