Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag verlustreich

Aktien in diesem Artikel Geely 1,09 EUR

Um 15:27 Uhr fiel die Geely-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 1,11 EUR ab. Die Geely-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,10 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,13 EUR. Von der Geely-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134.338 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.06.2022 bei 2,31 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geely-Aktie 108,10 Prozent zulegen. Bei 1,05 EUR fiel das Papier am 14.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 5,01 Prozent wieder erreichen.

Voraussichtlich am 23.08.2023 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 21.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Geely.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 0,535 CNY je Aktie aus.

