Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Vormittag nordwärts

Heute im Fokus

DAX gibt frühe Gewinne wieder ab -- Nikkei schließt höher -- Neue Uniper-CFO -- Tesla-Chef Elon Musk steht vor Gericht -- Lieferverzögerungen durch Deutsche Post-Streik -- Bayer, Disney, RWE im Fokus

Intesa Sanpaolo erwartet Kernkapitalquote über 12 Prozent. Wolfspeed will wohl Chipfabrik im Saarland bauen. EZB-Ratsmitglied Knot: Verlangsamung der Zinserhöhungen bei EZB noch nicht absehbar. Berichte zu Stellenabbau bei Ford in Köln verdichten sich. Frauenanteil in DAX-Vorständen hat 2022 zugenommen. Vestas wird weiter bestreikt - keine Schlichtungsvorschläge.