Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Geely am Dienstagnachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Geely zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Geely-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,0 Prozent auf 0,942 EUR.

Die Geely-Aktie konnte um 15:52 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 0,942 EUR. Bei 0,942 EUR erreichte die Geely-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 0,910 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 149.895 Geely-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,560 EUR an. Mit einem Zuwachs von 65,637 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,870 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 7,603 Prozent wieder erreichen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Geely rechnen Experten am 19.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,486 CNY je Geely-Aktie.

