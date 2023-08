Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Geely am Mittwochnachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Geely gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Geely konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 1,09 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 16:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 1,09 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Geely-Aktie bei 1,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,10 EUR. Bisher wurden via Tradegate 186.867 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.08.2022 markierte das Papier bei 2,11 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geely-Aktie derzeit noch 93,00 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,05 EUR ab. Abschläge von 3,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 0,509 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla senkt in China erneut die Preise

VW-Aktie, Mercedes-Benz-Aktie und BMW-Aktie uneins: Deutscher Automarkt beschleunigte Wachstum im Juni

Tesla-Alternativen NIO, VW, Mercedes Benz & Co: Diese Neuheiten kommen 2023 auf den deutschen E-Auto-Markt