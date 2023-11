Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Geely konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 1,11 EUR.

Das Papier von Geely legte um 15:45 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 1,11 EUR. Die Geely-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,12 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 37.978 Geely-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.02.2023 auf bis zu 1,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 1,03 EUR. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 7,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geely-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 0,479 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

