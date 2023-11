Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Donnerstagvormittag leichter

Kurs der Geely

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 1,19 USD.

Die Geely-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 1,19 USD. In der Spitze büßte die Geely-Aktie bis auf 1,15 USD ein. Bei 1,15 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 9.947 Geely-Aktien umgesetzt.

Bei 1,70 USD erreichte der Titel am 02.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 29,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,08 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Geely wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Geely rechnen Experten am 19.03.2025.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,479 CNY je Aktie.

