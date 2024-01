Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely verteuert sich am Mittwochvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Geely gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Geely-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 1,000 USD.

Das Papier von Geely legte um 23:20 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 2,7 Prozent auf 1,000 USD. Den Tageshöchststand markierte die Geely-Aktie bei 1,040 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 1,000 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 37.938 Geely-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,700 USD. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,000 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,960 USD. Dieser Wert wurde am 23.12.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 4,000 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geely-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Geely rechnen Experten am 19.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,486 CNY je Geely-Aktie belaufen.

