Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely präsentiert sich am Mittag stärker

So entwickelt sich Geely

Die Aktie von Geely zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Stuttgart-Sitzung 2,2 Prozent auf 1,11 EUR zu.

Die Geely-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 08:00 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 1,11 EUR. Die Geely-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,11 EUR aus. Bei 1,11 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel. Zuletzt wechselten via Stuttgart 251.000 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,09 EUR an. Mit einem Zuwachs von 88,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 4,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Geely wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 0,509 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

