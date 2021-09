Geely Aktie News: Geely mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Geely 2,49 EUR

Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 2,49 EUR. In der Spitze büßte die Geely-Aktie bis auf 2,47 EUR ein. Mit einem Wert von 2,57 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 82.117 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2021 erreichte der Anteilsschein mit 3,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2020 Kursverluste bis auf 1,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 1,05 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Geely Automobile Holdings Limited ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen.

