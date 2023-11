Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Freitagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Geely gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geely-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 1,08 EUR.

Die Geely-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:35 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 1,08 EUR. Das Tagestief markierte die Geely-Aktie bei 1,07 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,10 EUR. Der Tagesumsatz der Geely-Aktie belief sich zuletzt auf 117.251 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,13 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,03 EUR am 24.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 4,71 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Geely am 20.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 0,479 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

