Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag leichter

Die Aktie von Geely gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 1,09 EUR.

Um 08:04 Uhr rutschte die Geely-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,2 Prozent auf 1,09 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Geely-Aktie bisher bei 1,09 EUR. Bei 1,10 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 56.110 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geely-Aktie 43,50 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,24 Prozent.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Geely veröffentlicht werden. Am 19.03.2025 wird Geely schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 0,479 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

