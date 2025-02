Kursentwicklung

Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

25.02.25 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Geely. Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 4,9 Prozent im Plus bei 2,20 EUR.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Geely 2,19 EUR 0,09 EUR 4,39% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Das Papier von Geely legte um 09:03 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 4,9 Prozent auf 2,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Geely-Aktie bei 2,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,18 EUR. Von der Geely-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.044 Stück gehandelt. Am 10.02.2025 markierte das Papier bei 2,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geely-Aktie mit einem Kursplus von 0,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (0,87 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 152,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Geely-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,220 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,417 CNY belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Geely am 14.11.2024. Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Geely dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.03.2026 präsentieren. Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,46 CNY je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Geely-Aktie ZEEKR-Aktie höher: Wollen Audi, BMW und Mercedes in China 2025 überholen Xiaomi-Aktie klettert auf Rekordhoch - chinesisches Subventionsprogramm stützt Volvo Cars-Aktie tiefrot: Volvo Cars prognostiziert Turbulenzen nach Gewinneinbruch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Geely Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com