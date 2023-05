Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Geely 1,10 EUR

-1,43% Charts

News

Analysen

Die Geely-Aktie wies um 09:19 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 1,11 EUR. Die Geely-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,12 EUR. Die Geely-Aktie sank bis auf 1,10 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,11 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 127.601 Geely-Aktien.

Am 29.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,31 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 108,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,05 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 5,03 Prozent sinken.

Voraussichtlich am 23.08.2023 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 21.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 0,533 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Tesla-Rivale Xpeng: In zehn Jahren wird es nur noch zehn EV-Hersteller geben

Marktführerschaft abgegeben: Tesla-Konkurrent BYD zieht in China an VW vorbei

Rheinmetall-Aktie höher: Rheinmetall erhält Aufträge für Elektroauto-Bauteile von Geely

Ausgewählte Hebelprodukte auf Geely Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com