Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely springt am Nachmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Geely. Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere zuletzt 7,6 Prozent.

Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:42 Uhr 7,6 Prozent im Plus bei 1,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geely-Aktie bisher bei 1,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,77 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 124.398 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,79 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,79 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,86 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 51,58 Prozent wieder erreichen.

Geely-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,220 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,381 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Geely am 21.08.2024 vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Geely am 14.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.03.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,21 CNY je Aktie in den Geely-Büchern.

