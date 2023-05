Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Geely 1,10 EUR

Die Aktie notierte um 15:36 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 1,10 EUR. Das Tagestief markierte die Geely-Aktie bei 1,09 EUR. Bei 1,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.750 Geely-Aktien.

Am 29.06.2022 markierte das Papier bei 2,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 110,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 1,06 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 3,80 Prozent sinken.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Geely wird am 23.08.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Geely-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 21.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,533 CNY fest.

