Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Montagmittag tiefrot

Die Aktie von Geely gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 7,2 Prozent auf 2,09 EUR.

Der Geely-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 11:56 Uhr verlor das Papier 7,2 Prozent auf 2,09 EUR. In der Spitze büßte die Geely-Aktie bis auf 2,06 EUR ein. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 2,07 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 37.125 Geely-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 0,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 140,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,330 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,438 CNY aus.

Geely gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals.

Am 26.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Geely veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 26.06.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 CNY je Geely-Aktie belaufen.

