Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Geely gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geely-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 1,16 EUR nach.

Die Geely-Aktie notierte um 11:45 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 1,16 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Geely-Aktie bis auf 1,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,16 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 72.591 Geely-Aktien.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 2,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 98,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2023 (1,05 EUR). Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 9,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 21.08.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 0,523 CNY je Aktie aus.

