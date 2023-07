Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger decken sich am Mittwochvormittag mit Geely ein

Geely im Blick

Die Aktie von Geely gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Geely-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 6,1 Prozent auf 1,30 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 23:20 Uhr 6,1 Prozent auf 1,30 USD. Die Geely-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,30 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 1,27 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 40.286 Geely-Aktien.

Am 20.08.2022 markierte das Papier bei 2,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 80,77 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,07 USD. Abschläge von 17,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 23.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 21.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Geely.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2023 0,523 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

