Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Geely-Kurs

26.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Geely gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Geely befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 1,4 Prozent auf 2,14 EUR ab.

Die Geely-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr um 1,4 Prozent auf 2,14 EUR nach. Die Geely-Aktie sank bis auf 2,14 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 2,14 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 180 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 8,78 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.08.2024 bei 0,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,330 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,462 CNY je Geely-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geely am 14.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,97 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Geely im vergangenen Quartal 83,94 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geely 59,36 Mrd. HKD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 1,57 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

