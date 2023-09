Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 1,11 EUR.

Die Geely-Aktie notierte um 11:59 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 1,11 EUR. In der Spitze fiel die Geely-Aktie bis auf 1,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,11 EUR. Zuletzt wechselten 263.542 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,61 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,05 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 5,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geely-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Geely rechnen Experten am 19.03.2025.

In der Geely-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,917 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

