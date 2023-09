Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag tiefer

Geely Aktie News: Geely am Montagvormittag im Aufwind

Geely Aktie News: Geely am Montagmittag auf rotem Terrain

BYD-Aktie, NIO-Aktie & Co.: Diese Faktoren könnten einen Siegeszug der chinesischen Elektroauto-Marken in Europa verhindern

Geely Aktie News: Geely am Nachmittag auf rotem Terrain

GWM Expands Global Reach with TANK500 launched in UAE

GWM erweitert die globale Reichweite mit der Markteinführung des TANK500 in den VAE.

GWM Holds a Global Car Festival to Upgrade Customer Experience

MÄRKTE ASIEN/Börsen in China mit positiven Schlagzeilen vorn

Heute im Fokus

Offenbar auch Tesla und BMW von EU-Beihilfeuntersuchung gegen China betroffen. Amazon plant Schließung von Luftfrachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle. VW fährt Produktion in Zwickau und Dresden herunter. Merck-Konzern investiert in zwei neue mRNA-Produktionsstätten. Apple legt offenbar Software-Update für iPhone 12 vor. Air France-KLM bestellt 50 Airbus A350.