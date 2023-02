Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Geely 1,30 EUR

Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 04:02 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 1,30 EUR. Bei 1,28 EUR markierte die Geely-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Geely-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.300 Stück gehandelt.

Am 28.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 2,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,84 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2022 auf bis zu 1,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,25 Prozent würde die Geely-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Geely dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Geely möglicherweise am 20.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 0,496 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

