Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely zieht am Dienstagnachmittag an

Die Aktie von Geely zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Geely-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 1,02 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:58 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 1,02 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Geely-Aktie bei 1,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,01 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 150.748 Geely-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 23,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,86 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 15,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,210 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 CNY.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Geely veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 25.03.2025 dürfte Geely die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2023 0,486 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

