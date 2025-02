Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely springt am Donnerstagvormittag an

Geely im Fokus

Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Geely legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 5,6 Prozent auf 2,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 08:56 Uhr stieg die Geely-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 5,6 Prozent auf 2,32 EUR. In der Spitze legte die Geely-Aktie bis auf 2,34 EUR zu. Bei 2,34 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.816 Geely-Aktien.

Am 27.02.2025 markierte das Papier bei 2,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geely-Aktie derzeit noch 0,99 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 0,87 EUR. Abschläge von 62,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Geely-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,417 CNY aus.

Am 14.11.2024 lud Geely zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Geely am 20.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 24.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,46 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

ZEEKR-Aktie höher: Wollen Audi, BMW und Mercedes in China 2025 überholen

Xiaomi-Aktie klettert auf Rekordhoch - chinesisches Subventionsprogramm stützt

Volvo Cars-Aktie tiefrot: Volvo Cars prognostiziert Turbulenzen nach Gewinneinbruch