Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Geely-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 1,24 EUR.

Das Papier von Geely konnte um 16:05 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,8 Prozent auf 1,24 EUR. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,26 EUR an. Bei 1,24 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Geely-Aktie belief sich zuletzt auf 787.862 Aktien.

Am 05.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 84,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2023 Kursverluste bis auf 1,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,98 Prozent würde die Geely-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Geely wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 22.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 21.08.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,523 CNY je Aktie in den Geely-Büchern.

