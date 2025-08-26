DAX24.133 -0,1%ESt505.395 +0,2%Top 10 Crypto15,96 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.985 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,09 -0,2%Gold3.375 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Bayer BAY001 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 PUMA 696960
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach überzeugenden Zahlen in die Höhe -- Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, Netflix, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Givaudan-Aktie unter Druck nach Rücktritt des CEOs Givaudan-Aktie unter Druck nach Rücktritt des CEOs
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich Geely

Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely schiebt sich am Mittwochmittag vor

27.08.25 12:06 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely schiebt sich am Mittwochmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Geely. Das Papier von Geely konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,7 Prozent auf 2,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Geely
2,14 EUR 0,02 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Geely-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 2,14 EUR. Bei 2,15 EUR erreichte die Geely-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,15 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 16.050 Geely-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,35 EUR erreichte der Titel am 27.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,68 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.08.2024 bei 0,98 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 54,40 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,462 CNY, nach 0,330 HKD im Jahr 2024.

Geely gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,97 HKD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 59,36 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 83,94 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Geely am 13.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,58 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Im Juli 2025: Deutscher Automarkt nimmt wieder Fahrt auf

Volvo Car-Aktie zieht dennoch an: Hoher Verlust im zweiten Quartal

BYD überholt Tesla: Chinas Autobauer dominieren den globalen Elektroauto-Markt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Geely

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Geely

DatumMeistgelesen
Wer­bung