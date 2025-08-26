Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely schiebt sich am Mittwochmittag vor

So entwickelt sich Geely

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Geely. Das Papier von Geely konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,7 Prozent auf 2,14 EUR.

Die Geely-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 2,14 EUR. Bei 2,15 EUR erreichte die Geely-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,15 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 16.050 Geely-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,35 EUR erreichte der Titel am 27.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,68 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.08.2024 bei 0,98 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 54,40 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,462 CNY, nach 0,330 HKD im Jahr 2024.

Geely gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,97 HKD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 59,36 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 83,94 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Geely am 13.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,58 CNY je Geely-Aktie.

