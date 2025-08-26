DAX24.154 ±0,0%ESt505.386 ±0,0%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,02 -0,3%Gold3.380 -0,4%
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag höher

27.08.25 09:25 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Geely. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,8 Prozent auf 2,14 EUR zu.

Die Geely-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 2,14 EUR. Der Kurs der Geely-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,15 EUR zu. Bei 2,15 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 12.000 Geely-Aktien den Besitzer.

Bei 2,35 EUR erreichte der Titel am 27.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,58 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.08.2024 (0,98 EUR). Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 54,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,462 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,330 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geely am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geely ein EPS von 0,97 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,94 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 59,36 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Geely-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,58 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

