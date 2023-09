Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Geely. Zuletzt wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 1,11 EUR nach oben.

Um 15:42 Uhr wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 1,11 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Geely-Aktie bei 1,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.500 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,61 EUR an. Gewinne von 44,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,06 EUR. Abschläge von 5,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,917 CNY fest.

