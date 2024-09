Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Geely. Das Papier von Geely legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 4,4 Prozent auf 1,36 EUR.

Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:08 Uhr in Grün und gewann 4,4 Prozent auf 1,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geely-Aktie bisher bei 1,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,33 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 79.465 Geely-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geely-Aktie mit einem Kursplus von 0,07 Prozent wieder erreichen. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,86 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 57,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,220 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,340 CNY.

Geely gewährte am 21.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Geely wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 25.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Geely-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 24.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,18 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

