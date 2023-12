Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kursverlauf

Die Aktie von Geely zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Geely-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt bei 1,000 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Geely-Aktie bewegte sich um 23:20 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ OTC bei 1,000 USD. Den Tageshöchststand markierte die Geely-Aktie bei 1,015 USD. Das Tagestief markierte die Geely-Aktie bei 1,000 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,000 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 86.880 Geely-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,700 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,000 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,960 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,000 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 0,484 CNY in den Büchern stehen haben wird.

