Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Geely

Die Geely-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 12:19 Uhr um 3,8 Prozent auf 1,25 EUR ab. Im Tief verlor die Geely-Aktie bis auf 1,22 EUR. Bei 1,24 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 65.201 Geely-Aktien.

Bei 2,31 EUR erreichte der Titel am 28.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geely-Aktie mit einem Kursplus von 45,92 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,07 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,75 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geely-Bilanz für Q4 2022 wird am 22.03.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 20.03.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2022 0,479 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

