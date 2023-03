Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Dienstagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Geely 1,18 EUR

Die Geely-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 1,18 EUR. In der Spitze legte die Geely-Aktie bis auf 1,19 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 341.155 Geely-Aktien.

Am 29.06.2022 markierte das Papier bei 2,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,05 EUR. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 12,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 23.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Geely veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 21.08.2024 dürfte Geely die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,547 CNY je Aktie belaufen.

