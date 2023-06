Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittwochmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Geely gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Geely-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 1,09 EUR.

Die Geely-Aktie musste um 11:52 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 1,09 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Geely-Aktie bei 1,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,10 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 22.119 Geely-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,31 EUR) erklomm das Papier am 29.06.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 111,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2023 bei 1,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,62 Prozent.

Geely dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 23.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 21.08.2024.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,535 CNY je Aktie.

