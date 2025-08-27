Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Vormittag um Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von Geely zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Geely-Aktie zeigte sich zuletzt im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 2,10 EUR an der Tafel.

Die Geely-Aktie wies um 09:02 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 2,10 EUR. Bei 2,10 EUR markierte die Geely-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Geely-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,09 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,09 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 7.100 Geely-Aktien den Besitzer.

Bei 2,35 EUR markierte der Titel am 27.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,83 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 53,51 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Geely-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,462 CNY aus.

Am 14.08.2025 legte Geely die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD gegenüber 0,97 HKD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geely im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 83,94 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 59,36 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 1,58 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Im Juli 2025: Deutscher Automarkt nimmt wieder Fahrt auf

Volvo Car-Aktie zieht dennoch an: Hoher Verlust im zweiten Quartal

BYD überholt Tesla: Chinas Autobauer dominieren den globalen Elektroauto-Markt