Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely reagiert am Dienstagvormittag positiv

Renault open to Geely investment to bolster Alpine car brand

Luxury EV maker Polestar taps Volvo Car and China’s Geely for more funding

Geely And Baidu's Joint Venture Unveils Jiyue 01 EV, Priced Competitively Below Tesla Model Y

Heute im Fokus

Disneys "Wish" enttäuscht mit Kino-Einspielergebnis am Thanksgiving-Wochenende. Wohnungswirtschaft und Vodafone beschließen Glasfaser-Kooperation. Novartis erhöht am Investorentag mittelfristiges Umsatzziel. Jefferies stuft Infineon auf 'Buy' hoch. Berenberg gibt Kaufempfehlung für Continental aus. SMA Solar trennt sich von Beteiligung an Ladeinfrastruktur-Anbieter.