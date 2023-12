Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely springt am Vormittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,5 Prozent auf 0,975 EUR.

Die Geely-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 6,5 Prozent im Plus bei 0,975 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Geely-Aktie bei 0,978 EUR. Bei 0,961 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 163.989 Geely-Aktien.

Am 01.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,560 EUR an. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 59,996 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2023 auf bis zu 0,901 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 7,570 Prozent Luft nach unten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 20.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Geely möglicherweise am 19.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,484 CNY je Aktie.

