Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely wird am Montagmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Geely. Das Papier von Geely befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Stuttgart-Handel 0,5 Prozent auf 0,911 EUR ab.

Die Geely-Aktie notierte um 10:58 Uhr im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 0,911 EUR. In der Spitze büßte die Geely-Aktie bis auf 0,892 EUR ein. Bei 0,892 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 51.500 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,557 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geely-Aktie 70,830 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,872 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 4,302 Prozent würde die Geely-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Geely dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 0,487 CNY je Aktie aus.

