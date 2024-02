Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely reagiert am Mittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 1,01 EUR nach oben.

Um 09:52 Uhr konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,5 Prozent auf 1,01 EUR. Bei 1,02 EUR markierte die Geely-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 63.425 Geely-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 1,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 30,47 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 0,86 EUR. Mit Abgaben von 14,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,210 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Geely möglicherweise am 25.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,486 CNY fest.

