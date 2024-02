Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely reagiert am Vormittag positiv

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Geely. Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere zuletzt 3,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Geely-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 1,02 EUR. In der Spitze gewann die Geely-Aktie bis auf 1,02 EUR. Bei 1,01 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 56.725 Geely-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 1,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,48 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,86 EUR am 22.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,62 Prozent.

Geely-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,210 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 CNY belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 25.03.2025.

In der Geely-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,486 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

