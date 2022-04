Geely Aktie News: Geely am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Geely 1,47 EUR

Die Geely-Aktie konnte um 16:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 1,49 EUR. In der Spitze gewann die Geely-Aktie bis auf 1,51 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,47 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 88.887 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,18 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,15 Prozent hinzugewinnen. Am 15.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Geely am 23.03.2022.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Geely wird am 17.08.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 23.08.2023 dürfte Geely die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 0,960 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Hertz-Aktie klettert kräftig: Hertz will in den nächsten fünf Jahren bis zu 65.000 Polestar-Elektroautos kaufen

Apple Car: Diese Unternehmen könnten für eine Kooperation mit dem iKonzern in Frage kommen

Coinbase-Aktie, Robinhood-Aktie, Daimler Truck-Aktie und Co: Das wurde aus den 2021er IPOs

