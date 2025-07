Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Geely. Bei der Geely-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 2,10 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:04 Uhr die Geely-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 2,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Geely-Aktie sogar auf 2,10 EUR. Bei 2,06 EUR markierte die Geely-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2,06 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Von der Geely-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.010 Stück gehandelt.

Am 27.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 10,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (0,87 EUR). Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 141,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Geely-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,421 CNY aus.

Am 15.05.2025 hat Geely in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,60 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Geely noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 HKD in den Büchern gestanden. Geely hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,51 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Geely möglicherweise am 25.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 1,49 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

