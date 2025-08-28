DAX24.026 -0,1%ESt505.389 -0,1%Top 10 Crypto15,61 -1,8%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.507 -1,9%Euro1,1667 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.407 -0,3%
Geely im Fokus

Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

29.08.25 09:25 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Geely. Zuletzt stieg die Geely-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 2,16 EUR.

Die Geely-Aktie konnte um 09:09 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 2,16 EUR. Kurzfristig markierte die Geely-Aktie bei 2,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,16 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Geely-Aktien beläuft sich auf 12.627 Stück.

Bei 2,35 EUR erreichte der Titel am 27.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,82 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,99 EUR am 30.08.2024. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 117,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,330 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,462 CNY je Geely-Aktie.

Am 14.08.2025 hat Geely in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD gegenüber 0,97 HKD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 83,94 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Geely einen Umsatz von 59,36 Mrd. HKD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,58 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

