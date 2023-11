Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely büßt am Mittwochmittag ein

Aktie im Blick

Die Aktie von Geely gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geely-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 1,03 EUR ab.

Die Geely-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:00 Uhr um 2,4 Prozent auf 1,03 EUR ab. Das Tagestief markierte die Geely-Aktie bei 1,02 EUR. Bei 1,03 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 234.672 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,39 Prozent.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Geely veröffentlicht werden. Am 19.03.2025 wird Geely schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 0,479 CNY je Aktie aus.

